Cut-Outs am Strand Alessandra Ambrosio: Auf dieses Trendteil setzt sie im Sommer

Und was ist ihr Rat an die Millionen Frauen da draußen, die nicht mit Ambrosios Modelmaßen mithalten können? "Am wichtigsten ist es, die Kurven richtig zu betonen und in Szene zu setzen. Mit einem schönen Dekolleté zum Beispiel. Man muss sich sexy fühlen und glücklich über seine Kurven sein."

"Lebe deine eigenen Regeln"

Letztendlich müsse man unbedingt auf sich selbst hören, um seinen eigenen Style zu finden. "Höre nicht auf das, was andere zu dir sagen. Bleib, wer du bist und lebe nicht nach Regeln, die andere gemacht haben. Lebe nach den Regeln, die du für dich selbst gemacht hast!"