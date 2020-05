Curvy-Model und Powerfrau Nicht nur "The Taste": Angelina Kirsch bekommt zwei Shows in Sat.1

Das Curvy-Model Angelina Kirsch (31, "Rock your mind! Sei gut zu dir jeden Tag") darf sich über gleich zwei neue Jobs beim Privatsender Sat.1 freuen. In der achten Staffel der wohlbekannten Casting-Kochshow "The Taste" wird sie ab Herbst 2020 als Moderatorin zu sehen sein und somit die Nachfolge von Christine Henning (37) antreten. Die Dreharbeiten hierfür werden bereits ab Ende Mai anlaufen.