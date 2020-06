Culottes, Bermudas und mehr So wird die Leinenhose im Sommer 2020 gestylt

Glamouröser Look für den Abend

Auch am Feierabend darf die Leinenhose gern anbehalten werden. Für einen glamourösen Look eignen sich vor allem schwarze Modelle, kombiniert mit auffälligen Oberteilen. Mode-Bloggerin Lisa Hahnbück macht es bei Instagram vor. Sie setzt auf eine Wide Leg Pants mit bauchfreier Blütenbluse. Um den Look noch glamouröser zu machen, eignen sich Sandalen mit Absatz. Besonders im Trend liegen diesen Sommer sogenannte "Square Toe"-Sandalen, die vorne eckig sind.