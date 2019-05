Culotte und Turnschuhe Herzogin Kate: So lässig gekleidet ist sie selten unterwegs

Auch Queen Elizabeth II. (93) wird Kate heute noch ihren Abenteuer-Garten präsentieren. Zuvor zeigte sie aber den Schulkindern, was es dort zu erleben gibt. Ab Dienstag darf dann die Öffentlichkeit die Angebote nutzen. Die Kinder von Kate und William, Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1), durften den "Back to Nature"-Garten bereits am Wochenende erkunden. Der Kensington Palace veröffentlichte auf Instagram ein Video und Fotos, auf denen die fünf Royals beim Spielen in der Natur zu sehen sind.