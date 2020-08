Müller‘sche Volksbad öffnet wieder am 14. September

Das Bad Forstenrieder Park und das Hallenbad West (mit Saunainsel, aber ohne Saunalandschaft) öffnen am Dienstag, 8. September. Das Müller‘sche Volksbad ist ab Montag, 14. September wieder geöffnet. Im Michaeli-Hallenbad geht’s am Samstag, 19. September wieder los. Die Sauna öffnet hier wegen Renovierungsarbeiten erst ab Montag, 5. Oktober. Das Cosimawellenbad öffnet wieder am 21. September seine Türen.