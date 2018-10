Die CSU liegt in den Umfragen bei miserablen 33 bis 35 Prozent, die absolute Mehrheit ist am Horizont verschwunden, ein Sündenbock muss her: Eine Woche vor der Landtagswahl am Sonntag ist zwischen Partei-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder ein offener Streit über die Ursache der Krise entbrannt. Nachdem Söder vor allem die Bundespolitik verantwortlich gemacht hatte, spielte Seehofer den Ball am Wochenende zurück nach München. Zudem kündigte er an, nach der Wahl an seinen Ämtern als Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzender festhalten zu wollen: Er habe eine Mission zu erfüllen.