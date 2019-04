Diesmal geht es um den Pasinger Bahnhof, der - genauso wie der Münchner Hauptbahnhof - flugtaxitauglich umgebaut werden soll. Im Zuge des U5-Ausbaus solle untersucht werden, ob es dort eine Möglichkeit für Flugtaxi-Start- und -Landeplätze gibt, heißt es in dem Antrag. Laut dem Antrag sei davon auszugehen, dass in einigen Jahren die Technik so ausgereift ist, dass Flugtaxis für den Personentransport eingesetzt werden können.