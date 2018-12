Bär sagt dazu: "Wir brauchen nicht nur Laptops und Lederhosen, sondern auch Dirndl und Digitalisierung. Ein Programm wie BayFiD, das nah an der Praxis Frauen für digitale Berufe gewinnen will, trifft da den richtigen Nerv." Der Staatsministerin für Digitales ist auch wichtig, dass die Begeisterung für virtuelles Lernen und Technik bereits in der Schule geweckt wird.