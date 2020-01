Seine CSU-Fraktion fordert in einem ebenfalls mehrteiligen Antrag eine Verkehrsanalyse mit Prognosen etwa darüber, was für Konsequenzen Maßnahmen wie die Streichung der Auto-Fahrstreifen für den Verkehr in der Stadt hätten. Pretzl mahnt: "Wenn wir nicht endlich Substanz und Struktur in die Verkehrsplanung bekommen, wird uns das auf die Füße fallen."

Lesen Sie hier: Wirbel um Umbenennung - Stadtrat entscheidet über Straßennamen