München - Alexandra Gaßmann findet, dass sich durch den neuen Radweg und den Fernkälteausbau die Situation für die Fußgänger am Viktuialienmarkt verschärft hat. "Insbesondere der neue Radweg mutet eher einer Fahrradautobahn an", erklärt die CSU-Stadträtin und verknüpft damit einige Fragen an Oberbürgermeister Dieter Reiter.