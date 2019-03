Crossover bei "The Big Bang Theory" Besondere Begegnung zwischen Sheldon und Sheldon

Hochkarätige Gaststars

Um die Serie würdevoll zu verabschieden, gibt es in der finalen Staffel Unterstützung von einigen Stargästen, unter anderem von William Shatner (87) alias Captain Kirk, Regisseur Kevin Smith (48) und dem ehemaligen Basketballspieler Kareem Abdul-Jabbar (71). Die Crossover-Folge 10 der 12. Staffel von "The Big Bang Theory" läuft heute um 20:15 Uhr bei ProSieben - gleich im Anschluss daran ist um 20:45 Uhr die zehnte Folge der zweiten Staffel von "Young Sheldon" zu sehen: In "Scherze, Fahrstunden und Bazinga" erfahren Fans, was es mit dem berühmten Sheldon-Ausspruch "Bazinga" auf sich hat.