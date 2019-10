"Crocodile Dundee" hat Geburtstag Paul Hogan: Der Mann mit dem großen Messer wird 80

TV-Star und Werbefigur

Bevor es für Paul "Hoges" Hogan in der klassischen "Fish out of Water"-Geschichte aus dem Jahr 1986 vom australischen Outback in den Großstadtdschungel New Yorks geht, musste der in Sydney geborene Star anderweitig seine Brötchen verdienen. Nach dem Schulabgang mit 15 Jahren malochte Hogan mal als Chauffeur, ließ als Boxer die Fäuste fliegen oder werkelte als Bauarbeiter unter anderem an der Sydney Harbour Bridge mit. Erst 1972, mit immerhin schon 33 Jahren, wird er schließlich entdeckt und reift daraufhin zum TV-Star - mit eigener "The Paul Hogan Show", dank der er sich von 1973 bis 1984 auch in Großbritannien großer Beliebtheit erfreute.