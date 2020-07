Creme, Öl oder Textil Welcher Sonnenschutz ist der richtige für mich?

Wer länger in der Sonne bleibt oder sich nach dem Baden abtrocknet, muss nachcremen. Laut der Dermatologin seien bei nur einmaliger Anwendung eines Sonnenschutzproduktes nach einem vierstündigen Aufenthalt in der Sonne nur noch rund 60 Prozent vorhanden. Daher sollte man spätestens nach vier Stunden nachcremen, frühestens wenn man sich aber mit einem Handtuch abgetrocknet hat. "Beim Abtrocknen wird immer ein großer Teil der Sonnencreme entfernt", so Axt-Gadermann.

Creme, Lotion oder Gel? Welche Konsistenz wirkt besser?

Sonnenschutz gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Konsistenzen. Die Dermatologin rät, für den Körper eine Lotion zu verwenden, da diese sich gut verteilen lässt, auch flüssige, durchsichtige Produkte wie Öle sind gut.

Im Gesicht ist für trockene Haut eine Creme ideal, bei fettiger, seborrhoischer Haut sollte ein Gel angewendet werden. Wer zu Hautunreinheiten neigt, entwickele häufiger eine sogenannte "Mallorca-Akne". "Diese wird häufig durch Emulgatoren in der Sonnenmilch hervorgerufen. Fettfreie Sonnenschutzgele benötigen keine Emulgatoren und werden deshalb meistens gut vertragen", so Axt-Gadermann.

Sonnencreme nicht zu intensiv einreiben

Wichtig sei es aber auch, schon vor dem Sonnenbad den Sonnenschutz ausreichend dick aufzutragen. "Die meisten Menschen tragen Sonnenschutz definitiv zu dünn auf", sagt die Dermatologin. Um den gesamten Körper eines Erwachsenen ausreichend vor UV-Licht zu schützen, seien 30 Milliliter oder etwa sechs Teelöffel Sonnencreme notwendig - das entspricht einer ganzen Hand voll Sonnenschutzlotion.

Viele glauben, je gründlicher die Sonnencreme beim Auftragen in die Haut einmassiert wird, desto besser ist der Sonnenschutz. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wird die Sonnencreme intensiv auf der Haut verrieben, verliert sie einen Großteil ihrer Schutzwirkung - das konnte jetzt in einer britischen Studie nachgewiesen werden. Grund: Die einmassierte Creme setzt sich in Hautfältchen und Poren ab. Besser schützt ein gleichmäßiger Film, der nur auf der Haut verteilt, aber nicht eingerieben wird.

Mit Ernährung: Sonnenschutz von innen

Zusätzlich zum Sonnenschutz auf der Haut lässt sich mit bestimmten Lebensmitteln auch eine Art "Sonnenschutz von innen" aufbauen. Grüner Tee, Tomaten und Tomatenprodukte, Möhren, Wassermelone und pinke Grapefruit machen die Haut widerstandsfähiger gegen UV-Strahlen. Und sogar dunkle Schokolade kann bei regelmäßigem Verzehr helfen. Damit ließe sich zwar nur ein Lichtschutzfaktor von 4 erzielen, erklärt Michaela Axt-Gadermann, doch dieser biete einen täglichen, wasserfesten "Basislichtschutz", der von Kopf bis Fuß wirke und nachweislich zur Verzögerung der sonnenbedingten Hautalterung beitrage.

Auch Probiotika schützen die Haut von innen. Bei Einnahme bestimmter Bakterien bis zu zwei Wochen vor dem Sonnenbad können Schäden durch UV-Licht gemildert werden: "Faltenbildung, Lichtempfindlichkeit und Sonnenschäden lassen sich durch probiotische Bakterien reduzieren und auf eine Sonnenallergie wirkt sich die Einnahme auch oft günstig aus."