Die Ermittlungen dauern an, die A99 in Fahrtrichtung Norden war zunächst gesperrt. Die Feuerwehrt twitterte am Mittwochabend: "Schwerer Verkehrsunfall auf der A99 nach dem Aubinger Tunnel in Fahrtrichtung Norden. Der Verkehr wird noch mehrere Stunden an der Anschlußstelle Germering-Nord ausgeleitet."