"Craig war einsam" Tina Turner spricht über den Selbstmord ihres Sohnes

Vor rund einem Jahr verlor Tina Turner (79, "Simply The Best") ihren Sohn Craig. Er nahm sich Anfang Juli 2018 das Leben. In einem Interview mit der Nachrichtensendung CBS News sprach sie nun über seinen Selbstmord. "Ich denke, Craig war einsam. Das hat ihn meiner Meinung nach mehr als alles andere dazu gebracht", sagte Turner. "Ich habe überall Bilder von ihm, auf denen er lacht, und ich spüre, dass er an einem guten Ort ist. Das tue ich wirklich."