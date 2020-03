Covid-19-Test negativ So geht es Opernsänger Michael Volle in der Corona-Quarantäne

Seit mehr als einer Woche befindet sich der Opernstar Michael Volle (60) in Corona-Quarantäne. In der gestrigen Ausgabe der ARD-Talkshow "Anne Will" sprach der Sänger über seine Erfahrungen. "Ich habe keinerlei Symptome", sagte Volle, der sich per Videocall zuschalten ließ. Dennoch wisse er nicht, was komme und das sei kein gutes Gefühl. Anfang Februar habe er während der Proben an der Mailänder Scala für Richard Strauss' "Salome" Kontakt mit einem Kollegen gehabt, der wenig später positiv auf Covid-19 getestet wurde.