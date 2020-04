Bereits Anfang März gab es auch Berichte über einen Hund, der sich in Hongkong angesteckt haben sollte. Wie sich herausstellte, wurden lediglich Erreger im Schnauzenbereich festgestellt. Da seine Besitzerin an dem Virus erkrankt war, ist davon auszugehen, dass sie mit ihm geschmust hat und es dabei zu einer oberflächlichen Übertragung kam.

Urteil über chinesische Studie: "Schlecht gemacht"

Am Mittwoch machte dann eine chinesische Studie die Runde, nach der Katzen das neue Virus angeblich nachweislich bekommen und sogar an Artgenossen weitergeben könnten. Für die Studie, die vor der Veröffentlichung nicht wie sonst bei seriöser Forschung üblich von anderen Wissenschaftlern kritisch gegengelesen wurde, entfährt Gruber nach der Lektüre spontan das Urteil "schlecht gemacht".

Denn den fünf Versuchskatzen wurde das neue Virus in hohen Dosen in die Nase gespritzt. Das ist schon einmal eine ganz andere Situation, als wenn Mieze auf dem heimischen Sofa liegt. Nach sechs Tagen wurden in China zwei der Versuchskatzen eingeschläfert, um zu sehen, ob sich das Virus in ihren Organen vermehrt hatte. Virus-RNA fand sich in ihren oberen Atemwegen, nicht aber in den Lungen. Andere der bewusst infizierten Tiere wurden in Käfigen neben drei andere Katzen gesetzt – dabei beobachteten die chinesischen Wissenschaftler einen einzigen Fall der Übertragung des Virus.

Keine infizierten Katzen in Heinsberg

"Keine der Katzen zeigte Krankheitssymptome", kommentiert Linda Saif von der US-amerikanischen Ohio State University für das Fachmagazin "Nature" das Experiment. Es zeige auch nicht, dass das Virus unter Katzen leicht übertragbar sei. Weitere Studien seien nötig, sagt auch Dirk Pfeiffer von der City University in Hongkong in dem Magazin. Sicher sei aber schon: Katzen seien kein treibender Faktor bei der Ausbreitung der Pandemie. Das sieht das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesforschungsinstitut für Tierseuchen genauso.

Achim Gruber vertraut daher eher anderen Quellen: Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der schon anfangs stark von der Pandemie betroffen war, hätten Forscher auch viele Katzen von infizierten Menschen beprobt, berichtet er. "Sie haben das Virus auf Türklinken gefunden und auf Klodeckeln – aber nicht in einer einzigen Katze."

Abstandsregeln für Haustiere hält Gruber bei der bisherigen Forschungslage deshalb für übertrieben.

