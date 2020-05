Covid-19-Erkrankung Boris Johnson: Ärzte bereiteten sich auf Todesnachricht vor

Der britische Premierminister Boris Johnson (55) hat über seine schwere Covid-19-Erkrankung gesprochen. Die Ärzte haben ihn demnach mit "literweise Sauerstoff" versorgt, um ihn am Leben zu erhalten. Der "Sun on Sunday" sagte er zudem: "Es war ein sehr harter Moment, das will ich nicht leugnen." Es habe bereits eine Strategie für den Todesfall gegeben: "Die Ärzte hatten alle möglichen Vorkehrungen getroffen, was zu tun wäre, wenn die Dinge schrecklich schlecht liefen."