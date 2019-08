Coverstory und Award Greta Thunberg auf dem Cover der "GQ"

Klimaaktivistin Greta Thunberg ziert das Cover der Oktoberausgabe des Männermagazins "GQ". Anlass ist der "GQ Award" in der Kategorie "Gamechanger of the Year", der der 16-Jährigen dieses Jahr verliehen wird und der extra für Thunberg erfunden wurde. Auf dem Coverfoto schaut sie mit stechendem, ernstem Blick und zeigt mit dem Zeigefinger direkt in die Kamera während auf ihrem Anzug geschrieben steht: "Can you hear me?" (dt.: "Könnt ihr mich hören?").