Schwierige Zeiten also für die Branche. Ein Kino stemmt sich nun gegen den Trend und hat dazu den Preiskampf ausgerufen: Das Cinemaxx am Isartor. Seit Ende Februar gilt in München der Dumpingpreis, der wieder mehr Kinobesucher in die flauschigen Sessel locken soll. Egal, wann und welcher Film, das Cinemaxx verlangt ab sofort nur 5,99 Euro dafür. Gelungener Coup oder verzweifeltes Aufbäumen? Das werden die Besucherzahlen zeigen.