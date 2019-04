Countdown zum Finale Ein Ikea-Teppich und mehr: Fun Facts rund um "Game of Thrones"

Der rollende Kopf

Todesfälle sind in "Game of Thrones" keine Seltenheit. Am Ende der ersten Staffel verliert zum Beispiel Sean Bean (59, "Der Herr der Ringe: Die Gefährten") alias Ned Stark seinen Kopf. Der Schauspieler scheint aber hinter den Kulissen Spaß mit seinem abgetrennten Fake-Haupt gehabt zu haben. Das Modell des Kopfes habe er "wie einen Fußball" durch die Gegend gekickt, erzählte er einst in einer "Ask me Anything"-Session auf Reddit.

Ein Drachenei als Hochzeitsgeschenk

"Game of Thrones" basiert auf den Büchern von Autor George R. R. Martin (70). Martin hatte laut eigener Aussage in der ursprünglichen Pilotfolge einen Cameo-Auftritt. Er spielte einen Gast bei der Hochzeit von Daenerys Targaryen und Khal Drogo (Jason Momoa). Die Sequenz wurde jedoch komplett gestrichen. Dafür soll Martin ein anderes Andenken an die Serie zu Hause haben. Zu seiner Hochzeit mit Parris McBride im Jahr 2011 soll er US-Medienberichten zufolge ein Drachenei geschenkt bekommen haben. In der Serie erhält bekanntlich Daenerys drei Dracheneier als Hochzeitsgeschenk - und es schlüpfen auch drei Drachen.

Der teuerste Tod

Todesszenen gibt es in "Game of Thrones" reichlich. Der teuerste Tod in der Serie dürfte den ein oder anderen Fan aber überraschen. Es ist der von Ser Meryn (Ian Beattie) in Staffel fünf, wie die Showrunner David Benioff (48) und Dan Weiss (47) US-Medienberichten zufolge 2017 beim "South by Southwest"-Festival in Texas erzählt haben. Ser Meryn werden von Arya Stark (Maisie Williams) die Augen ausgestochen, bevor sie seinen Hals aufschlitzt. Die simple Antwort, warum die Szene die Produktionskosten in die Höhe getrieben habe, lieferte Benioff: "Sie konnte ihm nicht wirklich seine Augen ausstechen."