Countdown zum Finale Das ist über Staffel acht von "Game of Thrones" bekannt

Weitere Reunions

Mit Winterfell als Sammelpunkt zahlreicher Charaktere stehen weitere Reunions an. Mit seiner Rückkehr in den Norden wird Jon Schnee zum ersten Mal seit Staffel eins wieder auf Arya (Maisie Williams) und Bran treffen. Gerade das Wiedersehen von Arya und Jon, die eine sehr starke Bindung hatten, wird mit Spannung erwartet. Jon wird zudem das erste Mal seit Staffel fünf wieder seinen besten Freund Sam sehen. Die beiden standen zwar in Briefkontakt, doch eine Umarmung der beiden einstigen Brüder der Nachtwache würde die Fanherzen höherschlagen lassen.

Ob das potentielle Zusammentreffen von Arya und dem Bluthund Sandor Clegane (Rory McCann) ebenfalls in einer Umarmung gipfelt? Er stand einst auf ihrer Todesliste, doch will sie ihm immer noch an die Gurgel? Arya könnte zudem Gendry (Joe Dempsie) wiedersehen, mit dem sie einst zarte Bande geknüpft hat. Ob sie ihre Freundschaft wieder aufleben lassen? Nicht zu vergessen: Tyrion und Sansa Stark (Sophie Turner) waren in Staffel drei verheiratet - haben ihre Ehe aber nie vollzogen. Ob sie gemeinsam in alten Zeiten schwelgen werden? Bran könnte zudem ein vergleichsweise unangenehmes Treffen mit Jaime Lennister bevorstehen.

Bran hat in der Pilotfolge der Serie Jaime beim Sex mit dessen Zwillingsschwester Cersei beobachtet und wurde von ihm infolgedessen aus einem Turmfenster gestoßen. Seitdem sitzt Bran im Rollstuhl. Eine interessante Begegnung könnte Jaime auch mit Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) haben. Immerhin sollen ihre Kommentare in Staffel sieben über Ehre und Loyalität Jaime dazu veranlasst haben, Cersei in Königsmund zurückzulassen. Und kann Brienne den Flirtversuchen von Tormund Riesentod (Kristofer Hivju) weiter standhalten? Diese Reunion sehnen Fans auf jeden Fall herbei.

Die große Schlacht

Mit dem Fall der Mauer und dem Anmarsch des Nachtkönigs und seiner Armee stehen die Zeichen auf Krieg. Wenn aus den bisherigen Clips etwas deutlich wird, dann, dass die Vorbereitungen für die große Schlacht laufen. Und diese soll es in sich haben. Es ist bereits mehrfach bestätigt worden, dass die Kampfszenen insgesamt 55 Drehtage in der Nacht umfasst haben. Es soll die aufwendigste, größte und längste Kampfsequenz nicht nur in der Geschichte der Serie, sondern gar in der TV-Geschichte sein.

Peter Dinklage (49) alias Tyrion bezeichnet das Endprodukt im Gespräch mit dem US-Magazin "Entertainment Weekly" als "brutal". Dadurch würde die legendäre "Schlacht der Bastarde" aus Staffel sechs zu "einem Themenpark". Hinzukomme laut "Entertainment Weekly", dass in der Schlacht in Staffel acht nicht nur einige wenige Figuren im Mittelpunkt stehen werden, sondern zahlreiche Charaktere darin ums Überleben kämpfen. Das Ganze soll in Episode drei stattfinden.

Tränen, Schock und Zufriedenheit am Ende?

Die "Game of Thrones"-Stars hatten es nicht leicht, Interviews zur finalen Staffel zu führen. Details konnten und durften sie nicht preisgeben. Dafür haben sie mit jeder Menge Adjektiven um sich geworfen, um die sechs Episoden zu beschreiben. Etliche der Schauspieler haben am Ende Tränen vergossen, wie etwa Emilia Clarke (32) alias Daenerys. Kit Harington (32) alias Jon erzählte, ihn hätten einige Vorkommnisse "schockiert und überrascht". Er bezeichnete es als ein nicht unbedingt glückliches, aber sehr zufriedenstellendes Ende.

Die Darsteller der verbliebenen Stark-Geschwister, Sophie Turner (23), Maisie Williams (21) und Isaac Hempstead-Wright (20), schlugen hingegen vorsichtigere Töne an. Sie gaben zu bedenken, dass nicht jeder mit dem Ende zufrieden sein könnte, dass einige womöglich enttäuscht seien, dafür aber andere absolut glücklich sein werden. Die Showrunner D.B. Weiss (47) und David Benioff (48) gaben an, dass sie sich wünschen, dass alle das Ende lieben werden. Ihr Traum sei ein ähnliches Feedback wie bei "Breaking Bad". Die Serie hat eines der befriedigendsten Finale aller Zeiten.

Ob ihnen das gelungen ist, gibt es hierzulande wöchentlich ab der Nacht von Sonntag 14. auf Montag, den 15. April zu sehen. In Deutschland übernimmt Sky die Ausstrahlung parallel zu den USA.