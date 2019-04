Countdown zu Staffel acht "GoT"-Liebling Jon Schnee: Vom Bastard zum König des Nordens

Lord-Kommandant und ein Tod, der keiner war

Jon überlebt Ygrittes Pfeile. Seine Warnungen über den Wildling-Angriff werden jedoch mit Skepsis aufgenommen. Jon darf bei der Nachtwache bleiben und wird nicht wegen Eidbruchs zum Tode verurteilt. Er beginnt, die neuen Rekruten auszubilden und für den Kampf vorzubereiten. Als es so weit ist, kommt es zur Konfrontation mit Ygritte. Sie verliert ihr Leben. Nachdem die erste Attacke überstanden ist, wird Jon klar, dass weitere folgen werden. Als er Manke zur Strecke bringen will, erscheint Stannis Baratheon (Stephen Dillane) mit seiner Armee auf der Bildfläche. Sie metzeln die Wildlinge nieder und Jon sieht zum ersten Mal Melisandre (Carice van Houten).

Stannis möchte schließlich die Überlebenden der Wildlinge in seine Armee eingliedern, um den Norden von Roose Bolton (Michael McElhatton) zu befreien. Doch Manke bevorzugt den Tod. Jon, ganz der Ehrenmann, der er ist, gewährt ihm einen schnellen Tod. Während Jon noch hadert, ob er mit nach Winterfell reiten soll, wird er zum Lord-Kommandant der Nachtwache gewählt. Er übernimmt das Zepter und verdeutlicht durch das Köpfen von Janos Slynt (Dominic Carter), dass er als Lord-Kommandant ernst genommen werden kann und muss. Der Junge in Jon ist zu einem Mann herangewachsen.

Gemeinsam mit Tormund und einigen anderen reist Jon nach Hartheim, um das Freie Volk zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Vor Ort fallen die Weißen Wanderer und die Armee der Toten ein. Mit seinem Schwert aus valyrischem Stahl kann er sogar einen der Weißen Wanderer töten. Nur mit Mühe entkommen Jon, Tormund und ein paar andere dem Gemetzel. Sam erlaubt er, mit Goldy nach Altsass zu gehen, um sich zum Maester ausbilden zu lassen. Davos Seewert (Liam Cunningham) will ihn unterdessen zur nächsten Schlacht überreden. Doch es kommt anders: Einige Brüder der Nachtwache stechen Jon, den "Verräter" wie sie ihn nennen, nieder.

Zurück im Leben - und gegen Ramsay Bolton

Das Ende von Jon Schnee ist jedoch noch nicht besiegelt. Er wird wie durch ein Wunder Anfang der sechsten Staffel zurück ins Leben geholt - durch Melisandre alias die Rote Priesterin. Nach diesem Verrat knöpft sich Jon vier Mitglieder der Nachtwache vor und lässt sie hängen. Als er schließlich seinen Dienst für immer beenden will, taucht seine Schwester Sansa Stark (Sophie Turner) auf. Es ist einer der berührendsten Momente der Staffel, wie sie sich in die Arme fallen. Sansa will um jeden Preis Winterfell von ihrem grausamen Noch-Ehemann Ramsay Bolton (Iwan Rheon) zurückerobern.

Die Suche nach Verbündeten läuft jedoch alles andere als gut, was in der legendären Schlacht der Bastarde gipfelt. Jon eilt das Haus Arryn zu Hilfe und er kann im Mann-gegen-Mann-Kampf Ramsay Bolton noch seine Fäuste spüren lassen. Nachdem er Melisandre aus dem Norden verbannt hat, versammeln sich die Häuser des Nordens, die Ritter aus dem grünen Tal und die Überlebenden des Freien Volks auf Winterfell. Jon wird von den Lords zum König des Nordens ausgerufen und erhält den Beinamen "Der Weiße Wolf". Was für ein Aufstieg!

Der König des Nordens und die Drachenmutter?

Jon macht die drohende Gefahr durch den Nachtkönig, die Weißen Wanderer und die Armee der Toten Sorgen. Seine Streitkraft ist in der Unterzahl. Nach einer Nachricht von Tyrion Lennister (Peter Dinklage) und einem Brief von Sam, der ihn über das Drachenglas auf Drachenstein informiert, begibt sich Jon dorthin, um Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) zu treffen. Als er sich jedoch weigert, vor ihr das Knie zu beugen und sie als die rechtmäßige Erbin des Eisernen Throns anzuerkennen, scheint Ärger vorprogrammiert. Beide wollen nicht nachgeben, doch es bahnen sich zarte Banden an, so dass Jon letztlich das Drachenglas abbauen darf.

Fast schon unbewusst nähern sie sich an. Jon überwindet sich sogar und streichelt einen von Daenerys Drachen. Jon bricht schließlich mit einem kleinen Trupp zu einer Expedition jenseits der Mauer auf, der sich auch Jorah Mormont (Iain Glen) anschließt. Als sie auf Wiedergänger treffen, die von einem Weißen Wanderer angeführt werden, schafft es Jon, ihn zu töten. Mit ihm sterben alle Wiedergänger - was zuvor niemand wusste. Jon und sein Trupp geraten in arge Bedrängnis. Als die Lage aussichtslos erscheint, taucht Daenerys mit ihren drei Drachen auf. Allerdings fällt dabei einer der Drachen und scheinbar auch Jon.

Einmal mehr schafft er es, zu überleben, was sein Band mit Daenerys stärkt: Er schwört ihr die Treue. Gemeinsam wollen sie Cersei Lennister (Lena Headey) von der Existenz des Nachtkönigs überzeugen. Sie scheint in eine Waffenruhe einzuwilligen, ist jedoch wenig begeistert darüber, als Jon ihr auf die Nase bindet, dass er Daenerys die Treue geschworen hat. Lügen kann er definitiv nicht - was ihn zu einer der ehrbarsten Figuren macht. Sie beschließen, sich gemeinsam auf den Weg nach Winterfell zu machen. Während sich Jon und Daenerys näher kommen, kommt bei einer Unterhaltung zwischen Bran und Sam heraus, wer Jon wirklich ist.

Prinz Aegon Targaryen, der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, der rechtmäßige Erbe auf den Eisernen Thron. Was wohl seine Tante Daenerys davon hält? Die Entwicklung von Jon Schnee, dem Bastard, über den Lord-Kommandant der Nachtwache und dem König des Nordens bis hin zum Prinzen des Hauses Targaryen ist beispiellos. Die Sympathie für ihn gründet sich auf seiner Empathie, gepaart mit seiner Willensstärke und Rechtmäßigkeit. Niemand ist so integer wie Jon Schnee. Dennoch macht er Fehler, kann Versuchungen nicht widerstehen, aber trägt das Herz am rechten Fleck. Kein Wunder, dass sich die meisten für ihn ein Happy End wünschen.