Countdown zu den neuen Folgen Drehschluss für "Babylon Berlin": Das ist über Staffel drei bekannt

Was wird in Staffel drei aufgeklärt?

Den wohl größten Knall-Effekt hat Kriminalkommissar Gereon Rath (Volker Bruch) selbst erlebt. Im Beisein seines Therapeuten (Jens Harzer) reist er unter Hypnose in die Vergangenheit. Die Schuld, unter der Gereon leidet: Er hat seinen Bruder im Krieg auf dem Schlachtfeld zurückgelassen, obwohl dieser noch am Leben war. In den letzten Minuten der finalen Folge gibt es die große Offenbarung: Der Arzt stellt sich als sein totgeglaubter Bruder Anno Rath heraus.

Will Anno Rache an seinem Bruder nehmen? Wie wird seine Witwe bzw. Ehefrau Helga (Hannah Herzsprung) auf seine Wiederauferstehung von den Toten bzw. Rückkehr reagieren? Was bedeutet das Ganze für die Liebelei zwischen Helga und Gereon? Und warum hat sich Helga auf das Abendessen mit dem schmierigen Alfred Nyssen (Lars Eidinger) eingelassen? Lars Eidinger (43) sagte spot on news, seine Rolle sei "diesmal eine Schlüsselfigur, er ist wichtiger geworden". Und was führt der neue Regierungsrat Gottfried Wendt (Benno Fürmann) im Schilde? Er hat immerhin Treue unter seinen Leuten eingefordert.

Charlotte Richter (Liv Lisa Fries) darf nun an der Seite von Rath als Kriminalassistentin arbeiten. Doch hegt sie mehr Gefühle für Gereon als für einen Arbeitskollegen üblich ist? Werden sie noch dahinterkommen, was mit dem umstrittenen Gold passiert ist? Werden sie die mysteriöse Swetlana Sorokina (Severija Janusauskaite) zur Rede stellen? Wie ist der Armenier (Misel Maticevic) in das Ganze verwickelt? Warum hat er Charlotte am Leben gelassen? Und warum hat sie Gereon verheimlicht, dass sie von ihm entführt wurde?

Ebenso viele Fragen wirft das Schicksal von Greta Overbeck (Leonie Benesch) auf. Wird Greta im Knast überleben? Zudem hat sich herausgestellt, dass ihr Freund Fritz (Jacob Matschenz) gar nicht als vermeintlicher Kommunist getötet wurde, sondern ein Nationalsozialist ist. Haben gar Gottfried Wendt und Reichspräsident Paul von Hindenburg (Günter Lamprecht) ihre Finger mit im Spiel? Noch in diesem Jahr könnten einige dieser Fragen beantwortet werden.