Coronavirus-Pandemie Keine Engpässe: Lieferdienste sind gut vorbereitet

Leere Regale in den Supermärkten sind wegen der Coronavirus-Pandemie zurzeit leider ein weitverbreitetes Bild. Egal ob Nudeln, Toast, Konservennahrung oder Toilettenpapier: Es herrscht gähnende Leere. Wer dennoch einen Einkauf tätigen will, kann auch auf die Lieferdienste der Supermärkte zurückgreifen. Fast jede Supermarkt- oder Drogerie-Kette bietet mittlerweile einen eigenen Lieferdienst an. Doch wie steht es dort um das Sortiment? Bekomme ich alles, was ich mir wünsche, auch wenn es im stationären Handeln ausverkauft ist? Die Nachrichtenagentur spot on news hat nachgefragt.