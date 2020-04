Bewohner und Mitarbeiter: Corona-Testergebnisse stehen noch aus

In den städtischen Münchenstift-Pflegeheimen, in denen insgesamt 2.100 ältere Bewohner leben, scheint sich das Virus bislang nicht weiter ausgebreitet zu haben: In den vergangenen zwei Wochen ist nur ein neuer Covid-19-Fall aufgetreten. Ein Bewohner aus dem Münchenstift-Haus in der Manzostraße in Untermenzing wurde isoliert. Beobachtet wird auch ein Krankheitsfall in der Rümannstraße in Schwabing. Alle Bewohner eines Bereichs wurden getestet, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.