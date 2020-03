Rischart Drive-In

Wer frisches Brot und Backwaren will, kann bei Rischart ab sofort mit dem Auto in den Drive-In fahren. Ganz ohne Supermarktbesuch und direkten Kontakt mit Verkaufsmitarbeitern. Der Drive-In an der Ecke Theresienhöhe/Hans-Fischer-Straße hat Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Münchner Traditionsbäcker bietet zudem an, bis 14 Uhr bestellte Waren noch am selben Tag vor die Haustür zu liefern.

Lesen Sie hier: Schutzanzüge aus Kliniken und halbe Tonne Mehl aus Pizzeria gestohlen