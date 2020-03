Löw findet eindrucksvolle Worte

Das klang dann so: "Die Corona-Krise hat die Welt fest im Griff, und nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Welt hat einen kollektiven Burnout erlebt." Sorgen muss man sich wohl nicht um ihn machen, aber Fragen zum Gemütszustand des Nationaltrainers erübrigten sich auch. Wer wie und wo gegen wen irgendwann mal wieder Fußball spielt, das sei momentan nicht wichtig, so Löw: "Der Fußball steht hinten an. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Für mich zählt jetzt: Was ist mit der Familie, mit Freunden? Wo kann ich die Menschen in meiner Umgebung unterstützen?"