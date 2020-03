Klopapier: Die Zeitung hinter sich lassen

Unser gerolltes und perforiertes Toilettenpapier ist – wie die gedruckte Tageszeitung – ein Produkt der industriellen Papierherstellung, die sich im 19. Jahrhundert durchsetzte. Auf Rollen wird es seit etwa 1880 gewickelt. Das gleichzeitige Aufkommen von Wasserklosetts erforderte ein spezielles Papier, das Abflüsse nicht verstopft und im Abwasser rasch zerfällt.

Auch alte Zeitungen wurden lange genommen, wie der Brief des Komponisten Max Reger an einen Rezensenten belegt: "Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses. Ihre Kritik habe ich vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben.“

In den Notzeiten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kam man wieder auf alte Zeitungen zurück, die in ärmeren Gegenden Südamerikas noch immer benutzt werden. Vor 60 Jahren verbreitete sich in Deutschland nach dem Vorbild der USA das weichere Tissue-Papier. In der DDR blieb das raue Krepppapier die einzig verfügbare Sorte – damit auch noch der letzte Arsch rot werde, wie ein berühmter Witz damals lautete. Geblümtes Westpapier bekam man gegen harte Währung im Intershop.

Es gibt Gegenden, da ist Klopapier eklig

Die gegenwärtigen Hamsterer unterschätzen allerdings die weltweite Bedeutung des Klopapiers. Es gibt Weltgegenden, in denen man ohne Papier auskommt und wo man die europäische Praxis ausgesprochen eklig findet – etwa in den Golfstaaten. Und schon 851 schrieb ein Reisender über die Chinesen: "Sie sind nicht sehr sorgfältig mit Sauberkeit, und sie waschen sich nicht mit Wasser, wenn sie ihr Geschäft erledigt haben, sondern wischen sich nur mit Papier ab.“

Diese Ansicht wird auch in Asien geteilt. Deutsche finden die dort vielfach üblichen Hocktoiletten eklig, wie man sie bis heute hin und wieder noch in Südeuropa findet. In Thailand denkt man genau das Gegenteil, weil es zu keinem körperlichen Kontakt mit der Klobrille kommt.

Früher stand neben den Hocktoiletten ein Eimer, heute ist ein dünner Schlauch mit Brausekopf üblich, der auf Knopfdruck einen kräftigen Wasserstrahl von sich gibt – ideal um sich nach dem Toilettengang zu reinigen. Und wenn man sich das genau überlegt, ist im Vergleich zu dieser simplen Kombination aus WC und Bidet die deutsche Praxis mit dem Papier eine ziemliche Sauerei.

Washlets in Japan: Wer braucht noch Klopapier!?

Die Japaner entwickelten vor etwa 40 Jahren High-Tech-Toiletten mit Duschfunktion, die Washlets genannt werden. Je nach Preis bieten sie Geruchsabsaugung, Warmluftgebläse, Sitzheizung, einstellbare Wasserstrahlen, automatische Deckelöffner und und weiteren Schnickschnack. Die Bedienung erfolgt mittels Fernbedienung, die seitlich an der Toilette oder an der Wand befestigt ist und oft über Infrarot mit der Toilette kommuniziert.

Das kann einen in japanischen Hotels beim ersten Mal ziemlich überfordern. Ab der zweiten Sitzung aber begeistert die Bidetfunktion. Ob die flächendeckende Einführung von Washlets mit der japanischen "Toilettenpapier-Panik"nach der Ölkrise von 1973 zu tun hat, ist ungewiss. Damals löste, wie jetzt in Europa, das Gerücht einer zu erwartenden Verknappung Hamsterkäufe aus. Die wiederum führten zu einer Verknappung, die – wie heute in Deutschland – die Gerüchte zu bestätigen schien.

Das alles sollte uns gelassener machen. Womöglich führt die Coronakrise auch bei uns zu vermehrten Einbauten von Washlets bei Sanierungen und Neubauten. Deutsche Traditionsmarken haben sie längst im Angebot. Diese High-Tech-Toiletten sind allerdings teurer als eine simple Porzellanschüssel: zwischen 800 und 2.000 Euro.

Aber das Geld kommt durch das gesparte Klopapier langfristig wieder rein.