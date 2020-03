Coronafreie Unterhaltung "Sankt Maik"-Star Daniel Donskoy hat jetzt eine Instagram-Talkshow

Authentische Gespräche mit Promis

Er habe in den letzten Jahren das Glück gehabt, viele inspirierende Persönlichkeiten zu treffen und nun wolle er diese auch seinen 73.000 Instagram-Followern vorstellen, schreibt Donskoy in einem Post. "Nicht die schillernden Figuren, die ihr auf dem Bildschirm oder der Bühne seht, sondern die echten Menschen." Künstler aus allen Bereichen hätten es in der Corona-Krise besonders schwer, deshalb will der Schauspieler ein Licht auf ihr Schaffen werfen. Seine Follower können im Voraus Fragen an die Gäste einschicken, die der "Sankt Maik"-Star via Video-Chat empfängt.