München - Auf und rund um den Gärtnerplatz ist die Polizei fast jeden Abend im Einsatz, ebenso im Englischen Garten, an der Isar oder am Wedekindplatz in Schwabing. Und auch in Nürnberg hatte die Polizei zuletzt mit großen Menschenansammlungen und Partys zu tun.