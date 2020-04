"Wenn es uns nicht gelingt, die Blumen zu verkaufen, dann müssen wir sie wegwerfen", sagt Rainer Bisle. "Und dann haben wir den ganzen Januar für die Tonne gearbeitet."

Die Monate von März bis Mai gehören eigentlich zur umsatzstärksten Zeit für den Blumenhandel in Deutschland.

Nach Angaben des Verbandes des deutschen Blumen Groß- und Importhandels e. V. werden in jenen Monaten für gewöhnlich etwa 47 Prozent aller Blumen und Pflanzen, die über das Jahr verkauft werden, abgesetzt.

"Ein paar Primeln mussten wir schon wegwerfen, weil wir sie nicht verkaufen konnten", sagt Rainer Bisle. "Aber bislang sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Wir wissen nur nicht, ob das so bleibt. Alles, was wir jetzt eintopfen, kultivieren wir auf das Risiko hin, dass wir es am Ende wegwerfen müssen."

Blumen-Lieferungen bis spät in die Nacht

Rainer Bisle steht im Gewächshaus seiner Gärtnerei und blickt mit Bedauern auf Tausende Blumentöpfe. Vor einigen Tagen haben seine Frau und er ihren Betrieb auf online umgestellt. Kunden können jetzt per Mail oder telefonisch Blumenbestellungen aufgeben.

Am Freitag war er bis halb 12 Uhr nachts mit dem Ausliefern beschäftigt. Aber trotzdem kommt die Gärtnerei den Bestellungen nicht hinterher. Etwa 40 Lieferungen am Tag schaffen sie aktuell – als der Laden noch geöffnet war, hatten sie täglich weit über hundert Kunden.

"Ich fühle mich jetzt als Logistiker"

"Ich fühle mich fast, als sei ich Logistiker", sagt Rainer Bisle. "Früher habe ich in erster Linie gegärtnert, jetzt fahre ich vor allem durch die Gegend."

Nicht zuletzt, weil die Krise auch die Lieferungen erschwert hat. "Wir haben mehrere Lieferanten aus unterschiedlichen Ländern", erklärt Bisle. "Und für gewöhnlich kamen die einfach mit einem Lkw und ich hab mir die Lieferung angesehen und geschaut, was ich davon haben will." Seit Corona gibt es das nicht mehr. "Kein Großhändler kauft mehr etwas, von dem er nicht sicher weiß, dass er es auch loswird." Deshalb muss Bisle jetzt auch für den Einkauf durch die Gegend fahren.

"Das ist schon alles sehr umständlich jetzt", sagt Rainer Bisle. "Aber sehen wir es so: Amazon ist auch nicht an einem Tag entstanden."

