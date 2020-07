Dirndl-Designerin Claudia Effenberg (54) ist von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Wie sehr, erzählt sie beim Ladys Lunch zu Gunsten der "Tribute to Bambi"-Stiftung in München dem Sender RTL. "Ich habe dieses Jahr ein einziges Dirndl verkauft." Die Kosten für das Dirndl-Geschäft in München laufen aber natürlich weiter.