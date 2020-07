Stimmungssänger Almklausi (51, "Mama Laudaaa") darf nun vielleicht doch nicht beim "ZDF-Fernsehgarten" auftreten. Geplant war sein Gig in der Sendung am kommenden Sonntag (26. Juli, ab 11:50 Uhr). Dass seine Teilnahme nun wackelt, liegt angeblich an einem Auftritt kürzlich im "Partystadl zum Roten Pferd" am bulgarischen Goldstrand.