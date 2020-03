Corona-Regeln in Flüchtlingsunterkunft Bewohnerin: "Ich habe Angst um meine Kinder"

Eine Notbesetzung an Personal sei vor Ort, schildert sie weiter. In mehreren Sprachen steht auf einem Schild, dass das Eintreten ins Büro untersagt ist. Man müsse auf einer roten Linie warten, die Post werde auf den Boden gelegt – um Kontakt zu vermeiden. Die Sozialarbeiterinnen sind laut Mariam im Homeoffice, kümmerten sich aber auf noch möglichen Wegen um sie. Per E-Mail, Whats-app, Telefon.

Zurückgefahrene Beratungsmöglichkeiten und eingestellte ehrenamtliche Hilfsangebote machen dem Asylbeauftragten der Erzdiözese München, Rainer Boeck, Sorgen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er vor wenigen Tagen: "Man kann die Leute nicht sich selbst überlassen."

Alle Neuankömmlinge werden jetzt durchgetestet

Gerhard Mayer, Chef des städtischen Amtes für Wohnen und Migration, sagte der "SZ": Noch sei die Lage ruhig. "Ich bin nicht so optimistisch, wenn man das zwei, drei, vier Monate durchhalten muss." Auch die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, Andrea Betz, wird zitiert: "Wir machen uns Sorgen um die Stimmung in den Häusern."

So geht es auch Helferin Fadumo Korn: "Wann immer ich mit meinen Klientinnen spreche und das ist im Moment täglich, merke ich, wie verunsichert sie alle sind." Sie kritisiert, dass in der Öffentlichkeit viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie es den Menschen in Gemeinschaftsunterkünften geht. "Viele von uns, die jetzt auf einem sehr hohen Niveau jammern, sollten mal kurz innehalten und in sich gehen. Stellt euch mal vor, eine schwangere Frau mit einem Kleinkind, die jeden Tag in der Früh überlegen muss, in welchen Zustand sich die Toiletten heute befinden, wenn mehr als 30 Menschen sich einige wenige Klos teilen müssen."

Die AZ hat beim Bayerischen Innenministerium nachgefragt und wollte wissen: Was wird zum Schutz der Menschen in Gemeinschaftsunterkünften unternommen? Das sind die Antworten im Wortlaut:

In Bayern werden seit 27. Februar alle Neuzugänge und Asylsuchenden, die seit 30. Januar 2020 angekommen sind, verdachtsunabhängig auf Covid-19 getestet.

Die Regierungen haben Maßnahmen getroffen, um die Belegung in den Unterkünften zu entzerren. Dies gilt sowohl für die Unterkunftsgebäude, als auch für einzelne Zimmer.

Für Verdachtsfälle und Infizierte werden separate Unterkunftsmöglichkeiten genutzt.

Möglichkeiten für eine gesonderte Unterbringung besonders gefährdeter Personen aufgrund von Alter, Vorerkrankungen oder sonstiger Aspekte befinden sich in der Umsetzung.

Zugangsbeschränkungen für nicht in Unterkünften untergebrachte Personen oder dort fest eingesetztes Personal.

Die Essensversorgung im Anker (Ankunfts- und Rückführungszentrum, d. Red.) erfolgt grundsätzlich weiter in den Kantinen. Hier wird durch "Entzerrung" die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter sichergestellt. Zudem erfolgt eine Ausweitung der Öffnungszeiten.

Begründete Verdachtsfälle, noch im Testverfahren anstehende Asylsuchende und positive Getestete werden jeweils separiert von den übrigen Anker-Bewohnern versorgt. Gleichzeitig besteht in vielen Einrichtungen bereits die Möglichkeit, die Speisen mitzunehmen und auf dem eigenen Zimmer zu essen.

Schließung von Sport- und Spielplätzen.

Die Informationsblätter vom RKI und anderen Stellen wurden in zahlreichen Übersetzungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Bewohnerinnen und Bewohner durch das Personal vor Ort regelmäßig informiert und stehen den Untergebrachten als Ansprechpartner zur Verfügung.

Darüber hinaus gelten alle Maßnahmen analog der von der Staatsregierung eingesetzten Ausgangsbeschränkung.

Reichen diese Maßnahmen aus? Der Bayerische Flüchtlingsrat findet: nein. Entzerrungen und mehrsprachige Informationen lobt er, aber die vorgeschriebenen Abstandsregeln und weniger Kontakte sind in solchen Wohnungssituationen schwierig.

Der Flüchtlingsrat teilt mit: "Wer in Mehrbettzimmern lebt, aus einer Kantine versorgt wird und sich Toiletten, Duschen und Küchen mit bis zu 50 Menschen teilen muss, kann keinen Sicherheitsabstand einhalten und soziale Kontakte reduzieren. Die Belegung muss dringend weiter entzerrt werden. Dafür können derzeit leerstehende Hotels genutzt werden."

Im Innenministerium ist man noch über etwas anderes besorgt: Rechte und rechtspopulistische Gruppen könnten die allgemeine Corona-Lage nutzen, um gegen Asylbewerber mobil zu machen. Ein Sprecher sagt zur AZ: "Niemand braucht Angst zu haben, Asylsuchende könnten das Virus unbemerkt nach Bayern eintragen. Ebenso unbegründet ist die Befürchtung, in den Anker-Einrichtungen könnte sich das Virus unbemerkt verbreiten." Der Sprecher zieht die Test-Fakten heran: Insgesamt wurden bei mehr als 2000 durchgeführten Tests bislang nur 19 Bewohner (Stand: 28. März) positiv auf Corona getestet.

Zudem ist die Zahl der ankommenden Menschen laut dem Sprecher ohnehin deutlich zurückgegangen, derzeit seien es pro Tag rund 20 Personen.

Dass eine Infektion nicht unbemerkt bleibt, zeigte sich am Wochenende: Nahe Schweinfurt hieß es in der Anker-Einrichtung: Corona-Alarm. Die rund 600 Bewohner müssen nun in Quarantäne, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Mariam behält dennoch ihre Hoffnung auf bessere Zeiten in ihrem so ins Herz geschlossene München: "Ich bete für alle, dass wir Corona bald überstanden haben." An alle Bürger gerichtet, will sie an dieser Stelle ausrichten: "Bitte bleibt gesund."

