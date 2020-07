Corona-Krise: Bahnhofsmission galt es systemrelevant und blieb offen

Gerade in Zeiten von Corona ist die Herausforderung groß. Viele Einrichtungen waren dazu gezwungen, während des Lockdowns zu schließen. Mittlerweile sind die meisten wieder geöffnet. Die Bahnhofsmission galt als systemrelevant und wurde daher nie geschlossen. Gerade zu Beginn der Pandemie stieg die Zahl der Hilfesuchenden enorm. So musste die Mission anfangs aber auch an anderer Stelle helfen. "Wir haben ganz viele Rückführungen organisiert in den ersten Tagen und Wochen... und dann sind keine Busse mehr gefahren, keine Züge mehr gefahren, wir haben Flugreisen mitorganisiert", erinnert sich Bettina Spahn, eine der beiden Leiterininnen der Bahnhofsmission.