"Corona macht uns alle gleich" Madonna sendet bizarre Corona-Botschaft aus der Badewanne

Obskurität zwischen Rosenblättern und Klaviermusik

Im Video sitzt Madonna zusammengekauert in einem Milchbad voller Rosenblätter und philosophiert über das Virus - dazu läuft melodramatisch anmutende Klaviermusik. "Das Ding mit Corona ist: Es interessiert sich nicht dafür, wie reich du bist, wie berühmt du bist, wie lustig oder klug du bist. Wo du wohnst, wie alt du bist, welch tolle Geschichten du erzählen kannst", stellt die Pop-Sängerin fest und erklärt weiter, dass uns das Virus "in vielerlei Hinsicht" gleichmache. "Es ist der große Gleichmacher. Und was so schrecklich daran ist, ist auch so großartig daran." Abschließend fand Madonna dann noch apokalyptische Worte: "Wenn das Schiff untergeht, gehen wir alle zusammen unter."