"Markus Söder hatte gerade das Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime erlassen, da verschlechterte sich der Zustand meiner hochbetagten Oma in einem städtischen Heim deutlich. Man muss sich vorstellen, was das für eine Familie bedeutet. Da müssen Geschwister entscheiden, wer versucht, eine Besuchsgenehmigung zu bekommen. Und am Ende hat sie die Tochter, auf der dann auch emotional alles lastet. Nur sie kann dann Tag und Nacht da sein. Die anderen Geschwister können im schlimmsten Fall in den letzten Stunden gar keinen Abschied nehmen.