"Das wird ein Riesenproblem. Wir haben nur noch für ein oder zwei Wochen Vorrat", sagt auch Roland Stubenvoll von der Nürnberger Straßenambulanz über die fehlenden Materialien. Statt bei der medizinischen Versorgung Wohnungsloser wie empfohlen alle 20 Minuten den Mundschutz zu wechseln, sei dies wegen der Knappheit im Extremfall nur noch einmal täglich möglich, so Stubenvoll. Auch in der Begegnungsstätte für Wohnungslose und Suchtkranke "D3" in München warten die Mitarbeiter auf Hygienemittel. "Wir wären wirklich sehr froh um Atemschutzmasken", sagt Leiter Winfried Gehensel.

Corona führt auch bei Obdachlosen zu Einsamkeit

Bei den Hilfesuchenden schürt die Ausnahmesituation persönliche Sorgen. "Diese Isolation tut weh", so der 49-Jährige bei "Otto & Rosi". Weil er sich jetzt nachts, wenn er in München auf der Straße schläft, besonders weit von anderen Obdachlosen entfernt aufhalten müsse, fühle er sich sehr allein. Ein Problem, das auch Stubenvoll von der Nürnberger Straßenambulanz bei den Menschen beobachtet: "Es wird niemand verhungern bei uns, aber es bleibt trotzdem vieles auf der Strecke, im sozialen und emotionalen Bereich", sagt er.

Gehensel von "D3" erlebt eine zunehmend sehr angespannte Stimmung bei den Wohnungslosen. So hätten gerade die Menschen, die komplett auf der Straße lebten, extreme Sorgen, weil fast all ihre Einkünfte wegbrächen: "Sie können nicht mehr wirklich betteln in den Fußgängerzonen. Und Pfandflaschen gibt es auch kaum mehr." In die insgesamt sorgenvolle Stimmung mische sich aber auch viel Hoffnung, sagt die 69-jährige Besucherin bei "Otto & Rosi": "Man darf sich nicht verrückt machen. Panik macht auch krank. Ich denke, auch das werden wir schaffen - wie alles davor."

