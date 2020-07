München - Der Baulärm ist gut. Das findet zumindest Michael Gößl. Denn für den Verbandsvorstand des Deutschen Jugendherbergswerks zeigt der Lärm der Bohrer und Hammer, dass sich etwas tut – und das in einer sehr schwierigen Zeit für die Jugendherbergen. In der Winthirstraße wird Münchens älteste Jugendherberge renoviert, um die Ecke, am Winthirplatz, entsteht ein großer moderner Anbau mit einem großen verglasten Foyer. Der erste Entwurf für diesen Neubau war so modern, dass er gleich zwei Mal von der Baukommission abgelehnt worden war. Der Entwurf wurde angepasst: Nun wird zum Beispiel die Fassade verputzt, statt mit dunklem Metall verkleidet.