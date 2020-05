Daraus wird nach der Kabinettssitzung in der Staatskanzlei nichts. Erst ab 15. Juni soll es in Bayern wieder Kinovorstellungen geben, verkündeten Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Bernd Sibler. Und auch dann nur für 50 Besucher auf Abstand in geschlossenen Räumen und 100 an der frischen Luft.