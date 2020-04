Doch dass ausgerechnet der englische Titelanwärter seine Angestellten in Kurzarbeit beziehungsweise in den Zwangsurlaub schickt und dafür ein Notfall-Programm der britischen Regierung beansprucht, kommt in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gut an. "Ich bin erstaunt davon, dass Liverpool diese Maßnahme der Regierung in Anspruch nimmt. Dafür war diese Maßnahme eigentlich nicht gedacht", twitterte etwa Dietmar Hamann, der 2005 mit dem LFC die Champions League gewonnen hatte: "Das steht im Gegensatz zu der Moral und den Werten dieses Klub, die ich kennengelernt habe."