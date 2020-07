Corona-konform Belgische Königsfamilie: Eleganter Kirchgang am Nationalfeiertag

Der belgische Nationalfeiertag am 21. Juli wird traditionsgemäß groß gefeiert. In diesem Jahr ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auch im Königreich Belgien alles ein wenig anders. König Philippe (60) und seine Familie ließen sich den Gang in die Kirche am Dienstagmorgen dennoch nicht nehmen und bewiesen, dass auch mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandsgeboten ein stattlicher Auftritt hingelegt werden kann.