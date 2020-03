Corona-Isolation Victoria Beckham in Sorge: Sohn Brooklyn sitzt in den USA fest

Victoria Beckham (45) macht sich große Sorgen um ihren Sohn Brooklyn (21): Wegen der Corona-Pandemie sitzt das älteste ihrer vier Kinder in den USA fest. "Wir alle vermissen Brooklyn so sehr", schreibt die 45-Jährige in ihrer Instagram-Story und erklärt, dass sich ihr Ältester derzeit in den USA im Lockdown befinde. Die Designerin, ihr Mann David (44) und die Kinder Romeo (17), Cruz (15) und Harper (8) hingegen, harren auf ihrem Landgut im südbritischen Cotswolds aus.