Corona-Isolation Ab wann werden Computer und Konsole für Kinder gefährlich?

Kinder und Jugendliche sitzen derzeit zu Hause, ohne Möglichkeit, ihre Freunde zu treffen. Was passiert, wenn der Nachwuchs in dieser Situation zu viel Zeit vor Computer oder Spielkonsole verbringt, erklärt Erziehungswissenschaftler und Familientherapeut Jürgen Eberle, Gründer der Praxis Mediensucht in München, im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.