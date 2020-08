Dennoch sei es jetzt "ein optimaler Moment" an den Gardasee zu reisen, vor allem unter der Woche. Denn am Wochenende bevölkern Italiener ihren See. "Die Preise sind gefallen", weiß Colombo. Das habe sich auch schon bis nach Bayern rumgesprochen. Von dort würden hauptsächlich die Urlauber kommen, "wie an den Kfz-Schildern zu sehen ist." Laut Colombo "kann jetzt ein Urlaub in aller Gelassenheit am Gardasee verbracht werden." So sieht es auch eine Großfamilie aus Passau. "Statt uns in einen Flieger nach Kreta zu quetschen, feiern wir nun ein Familienjubiläum in Bardolino."