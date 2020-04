München - Vor etwa einer Woche ging es los: An mehreren Orten in der Stadt wurden Taschen, Tüten und Beutel, gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln sowie Kleidung, an Zäune gebunden. Die sogenannten Gabenzäune entstanden unter anderem auf der Wittelsbacherbrücke, der Reichenbachbrücke, in der Kapuzinerstraße oder an der Theresienwiese.