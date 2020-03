Lebensmittel und Klopapier werden an die Spieler geliefert

Weil die unter Quarantäne stehenden Spieler und Mitarbeiter nicht vor die Tür dürfen, hat der Verein einen Lieferservice für die Betroffenen eingerichtet. "Wir haben eine Versorgungskette aufgebaut, damit die Jungs auch Lebensmittel bekommen. Wir sind in ständigen Austausch mit ihnen. So weit läuft alles gut", versichert Palikuca. Ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern das Essen und Klopapier nach Hause bringt – Corona macht's möglich.

Die Mitarbeiter, die nicht von der Quarantäne betroffen sind, wurden ins Home Office geschickt. Das Nachwuchsleistungszentrum ist geschlossen. Die Ungewissheit ist wie überall groß. Auch wie es nach der Quarantäne weitergeht, lässt sich laut Krisen-Manager Palikuca schwer einschätzen. "Dazu ist die aktuelle Zeit zu dynamisch. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen die Regierung noch ergreifen wird."

1. FC Nürnberg arbeitet im Notbetrieb

Der Club arbeitet also nur noch im Notbetrieb, übernimmt aber trotzdem Verantwortung – auch für Menschen, die nicht zum engeren Kreis der FCN-Familie gehören. Die Nürnberger haben jetzt die Aktion "Die Club-Einkaufshelfer" gestartet. Vereinsmitarbeiter gehen für Menschen einkaufen, die zur Corona-Risikogruppe gehören und sich telefonisch melden. Ein großer Erfolg. 20 Anrufe waren es allein am ersten Tag.

Auch wenn die Quarantäne derzeit die Lage beim Club bestimmt, müssen sich Palikuca & Co. natürlich noch um andere dringende Dinge kümmern. Vor allem um die Zukunft des Clubs. Die nun von der DFL beschlossene Pause bis mindestens 2. April findet Palikuca "absolut richtig". Dennoch reißen die Spielaussetzungen eine große finanzielle Lücke beim Bundesliga- Absteiger. Palikuca: "Natürlich müssen wir jetzt rechnen. Es wird definitiv Auswirkungen haben. Egal, welche wirtschaftlichen Szenarien man jetzt durchgeht."

Womöglich sind aber all diese Fragen im Moment maximal nebensächlich. Worum es jetzt wirklich geht, betont Fabian Nürnberger in seinem Appell an die Club-Fans und auch alle anderen, die es hören wollen: "Versucht, so gut wie möglich, in eurer Wohnung zu bleiben, versucht nur im Notfall nach draußen zu gehen. Ich denke, im Moment ist dies das Beste, was wir alle tun können."

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Lesen Sie auch: Corona-Krise - Übernimmt der Staat bald die Löwen-Gehälter?