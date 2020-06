Am vergangenen Wochenende waren etwa 600 Polizisten abends an der Isar und in der Innenstadt unterwegs, um Menschenansammlungen aufzulösen – doppelt so viele wie sonst. Allein in den Isarauen hielten sich in der Nacht zum Samstag 10.000 Menschen auf, etwa 15.000 weitere waren in der Innenstadt unterwegs. Das Gros der Einsätze verlief friedlich. Die Polizei setzt auf Kommunikation, erklärt viel, wirbt um Verständnis.