"Ich plane auf jeden Fall zurückzukommen. Ich wäre schon da gewesen, wenn Covid es nicht vereitelt hätte", wird Harry in dem Bericht zitiert. Für ihn sei Rugby nicht nur Sport, sondern ein familiärer Treffpunkt für Menschen aus allen sozialen Bereichen. Gleichzeitig habe er den höchsten Respekt für alle, die diesen kräftezehrenden Sport ausüben: "Wisst ihr, ich habe zehn Jahre lang in der Armee gedient. Ich weiß, was Ausdauer ist. Aber das hier ist einfach nur Wahnsinn", sagte Harry in dem Zoom-Gespräch, das er unter anderem mit Rugbyspielern führte.